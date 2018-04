"Roberto Fico? Avrà poche chance. Avanti c'è posto, tanto nel casino attuale, parlare del governo che sarà è come liberi tutti. Così, se su affaritaliani.it si affaccia l'ipotesi che Salvini e Di Maio annunceranno l'accordo per il governo domenica sera subito dopo la chiusura delle urne delle regionali in Molise per impedire che lunedì Mattarella affidi l'incarico al presidente della camera, da un convegno a trieste Alan Friedman sostiene che quell'incarico Fico lo riceverà, ma non andrà lontano.

"Vedo poche chance per Roberto Fico, a cui andrà il mandato esplorativo la prossima settimana. Ma dubito ce la possa fare, subito dopo è probabile che Mattarella voglia tentare la strada del governo tecnico con il coinvolgimento di tutti: sarebbe anche praticabile se riuscisse a esercitare la moral suasion dei presidenti più carismatici. Ma le forze politiche intorno sono cambiate e non mi stupirebbe affatto se i pentastellati declinassero l'ipotesi". Nuove elezioni? "E' anche possibile che non ci si arrivi prima dell'autunno, e chissà con quale legge elettorale".