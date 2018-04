Alle 12 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise è pari al 15,17%. I votanti sono stati 50.247 su 350mila totali e il dato è molto alto: alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71% degli aventi diritto, anche se in quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì mentre stavolta si vota in un solo giorno, domenica fino alle 23.







L'attesa però è grande, perché nel piccolo "inesistente" Molise si gioca una partita nazionale. Non solo quella tra il M5s e il centrodestra (con Andrea Greco che potrebbe diventare il primo governatore grillino in Italia, visto che il 4 marzo i 5 Stelle hanno qui raccolto il 44%), ma soprattutto tra la Lega e Forza Italia. Il candidato è lo stesso, Donato Toma, ma Silvio Berlusconi e Matteo Salvini misureranno le proprie forze. Alle politiche Forza Italia aveva quasi doppiato la Lega in Molise, ma ora anche sulla scia del successo nazionale la forbice si è assottigliata e in via Bellerio sperano nel sorpasso per avere ancora più forza contrattuale nella partita del governo. Viceversa, uno stop di Salvini (e una vittoria dei 5 Stelle) potrebbe dare maggiori argomenti agli azzurri per sventare un esecutivo M5s-Lega.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev