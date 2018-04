"Salvini e Di Maio vogliono fare un governo ci lavorano fin dall'inizio". Silvio Berlusconi è in albergo a Campobasso, al termine dell'ultima giornata di campagna elettorale per le regionali in Molise. A cena con lui c'è almeno una quindicina di parlamentari di Forza Italia, più qualche altro collaboratore. Ed è lì, in quel momento, come riporta La Repubblica, che parte l'invettiva contro il leader azzurro.

Complice forse anche la stanchezza, Berlusconi si lascia andare: "In questa storia c' è chi ha agito in malafede. L' ho sempre saputo, adesso è un rischio concreto, anche se resta da vedere se la Lega si assumerà davvero la responsabilità di rompere il centrodestra. Se lo faranno, denunceremo chi ha tradito il patto con gli italiani. Spero soltanto in un colpo di scena, perché tra loro alcuni sono mezzi matti e magari alla fine non si metteranno d' accordo".