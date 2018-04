Sergio Mattarella potrebbe affidare già oggi lunedì 23 aprile l'incarico a Roberto Fico: avrà il computo di testare le intenzioni di Pd e Liberi e uguali. Del resto una soluzione per un governo Lega-Movimento 5 stelle non è arrivata e il tempo è scaduto per il presidente della Repubblica che non ha alcuna intensione di aspettare il voto in Friuli Venezia Giulia come chiesto da Matteo Salvini.

Ergo, non solo Mattarella si sente quasi offeso per quello che considera uno sgarbo istituzionale, riporta Repubblica in un retroscena, ma è deciso a passare oltre, e in fretta. A Fico toccheranno quindi i colloqui con la sinistra. Con una ormai totale esclusione di Salvini e di Luigi Di Maio dai giochi. Il capo dello Stato è esasperato dai loro continui tira e molla. Il candidato premier pentastellato lo sa e per questo teme che Fico e Mattarella abbiano in mente una esplorazione non ampia ma a senso unico.

L'unico modo che ha Di Maio per non lasciare la scena a Fico e al Pd è proporsi in prima persona per un pre-incarico che guardi al Pd di Maurizio Martina, sempre più convinto della necessità di entrare nel governo. Tant'è. Lo stallo è difficile da superare. A d Arcore si dice che Silvio Berlusconi sia convinto che tutto si concluderà con un governo del presidente, a un esecutivo tecnico. Ma Mattarella preferisce un governo politico e vuole provarle tutte.