"Non è giusto, non è normale, non è rispettoso". Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s, sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al presidente grillino della Camera Roberto Fico. "Pd-5Stelle hanno perso in Italia, hanno perso in Molise, se ci date una mano stra-perderanno domenica in Friuli Venezia Giulia - è il commento del leader della Lega -. Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni". Critico anche sulla scelta del Quirinale: "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente ecc. ecc. ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". In mattinata, dopo il verdetto delle regionali in Molise, Salvini aveva comunque teso la mano a Luigi Di Maio: "Ha vinto il centrodestra nettamente, i 5 Stelle sono arrivati secondi. Smettano di dire io, io, io e mettiamoci a lavorare. Ma a guidare il governo siano i primi arrivati, ma non dico Salvini o morte".