Fedele Confalonieri non fa che ripeterglielo da un mese a questa parte, a Silvio Berlusconi: "Non capisco tutto questo agitarsi, stiamo calmi. Eppoi c'è sempre Paolo Gentiloni alla presidenza del Consiglio, quindi...". Il presidente di Mediaset, alla luce delle ultime uscite del Cav (dallo show al Quirinale ai comizi per il Molise), glielo continua a consigliare. E ieri, lunedì 23 aprile, scrive Francesco Verderami in un retroscena sul Corriere della Sera, al tradizionale pranzo, lo ha provocato: "Secondo me dovremmo lasciarli fare, se fossero in grado".

E Berlusconi ha subito risposto: "Un governo Salvini-Di Maio? Ma il centrodestra non si può spaccare". Ma Confalonieri lo ha gelato: "Va ristrutturata Forza Italia per rilanciarla, Silvio". Ma per il Cav c'è sempre un'emergenza da affrontare per non affrontare l'argomento: "Ci penseremo. Ora però dobbiamo concentrarci sulle elezioni in Friuli-Venezia Giulia".

Di certo Berlusconi in questo momento è più tranquillo, comincia a credere anche lui che "Salvini avrà pure la tentazione di rompere, ma non lo farà". E poi basta guardare i numeri per capire che non ci sono soluzioni politiche per formare una maggioranza di governo. Cesa è convinto che "dopo Fico c'è solo un governo del presidente, che avrebbe vita breve se uno dei tre blocchi dovesse sfilarsi". E Berlusconi ha fiducia nel presidente della Repubblica: "Mattarella si sta comportando da arbitro imparziale".