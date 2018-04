Altroché boom, il Movimento 5 stelle è in caduta libera. Basta guardare i numeri delle elezioni regionali in Molise. Evidentemente cinquanta giorni di stallo nelle trattative di governo e una evidente incapacità di trovare accordi hanno segnato gli elettori. Nella regione infatti il M5s ha perso 13,3 punti percentuali, visto che è passato dal 44,8 delle politiche al 31,5. Mentre Silvio Berlusconi è riuscito a portare le liste per Toma al 43,5 per cento, quasi 14 punti in più rispetto al risultato del 4 marzo.