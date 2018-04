Hanno lanciato un uovo contro Silvio Berlusconi. Non sarà la statuetta del Duomo, ma "moralmente" fa male, anche se il contestatore non è riuscito nemmeno a sfiorare il Cavaliere. Secondo quanto riporta il sito del Gazzettino, questo pomeriggio il leader di Forza Italia era in piazza a Pordenone per un comizio in vista delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica 29 aprile quando è rimasto vittima della contestazione piuttosto volgare e isolata, dal momento che la folla circostante era talmente festosa da costringere l'ex premier a 20 minuti di lentissimo tragitto prima di arrivare all'auto.