Ci scommettono sia Matteo Salvini sia Silvio Berlusconi: alla fine, l'esplorazione di Roberto Fico tra Pd e M5s si risolverà in un "buco nell'acqua". Non è solo questione di sensazioni. Salvini scommette su quello che ha da perdere Luigi Di Maio: "Voglio vedere quando Gigino si convertirà all'europeismo alla bruxellese", avrebbe detto ai suoi secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, profetizzando la rivolta degli elettori grillini. Silvio Berlusconi invece, affonda le sue convinzioni nei contatti diretti con il mondo dem.

A cena in Friuli con il candidato governatore leghista Massimiliano Fedriga, pare che il leader di Forza Italia stia pensando a una svolta "pacificatrice" in vista del 25 aprile, ma non solo. Una mano tesa per ricucire anche con i 5 Stelle, dal momento che ha saputo "da Matteo Renzi e dai suoi che il Pd boccerà l'intesa" con il Movimento. E che dunque, l'unica prospettiva percorribile, è quella di un governo M5s-centrodestra, dimenticandosi il passato (recentissimo) fatto di veti e insulti.