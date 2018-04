Ufficialmente dicono di no, lanciano campagne social, alzano muri. Ma in realtà, i renziani non sono compattamente ostili a una trattativa e a un eventuale accordo di governo coi 5 Stelle. Il ministro Luca Lotti è, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, tra i "dialoganti, contrario com'è a un ritorno a voto dal quale il Pd uscirebbe con le ossa rotte (come il voto in Molise ha mostrato) e pure a farsi rosolare in un esecutivo del Quirinale di durata limitata. Poi c'è Marco Carrai, imprenditore e amico personale di Renzi, convinto sostenitore di un accordo coi Cinque Stelle per varie ragioni tra le quali la più robusta è che rifiutare la proposta grillina sarebbe dannoso in primis per lo stesso Renzi, che diventerebbe "l'uomo del no".