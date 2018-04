Matteo Salvini ha chiesto "di evitare nelle prossime ore appuntamenti comuni" con Silvio Berlusconi. Non ci sarà dunque nessuna chiusura insieme della campagna elettorale in Friuli ("nè era prevista" precisano dal Carroccio). A far saltare il tappo su un rapporto già teso sono state le parole con cui ieri in Friuli Silvio Berlusconi ha di fatto paragonato i 5 Stelle al "primo Hitler". La replica del leader leghista era stata immediata: "Basta insulti, meglio tacere". In attesa dell'esito del lavoro di Fico per un'alleanza Pd-M5S, nel centrodestra si consuma dunque, forse, quello strappo definitivo che dopo il 29 aprile, chiuse le urne delle regionali in Friuli, apre scenari che potrebbero cambiare completamente il panorama politico italiano e dunque aprire a nuovi, possibili patti, tra i partiti in vista del governo.