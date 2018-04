Massimiliano Fedriga è l'uomo che può decidere in un senso o nell'altro il prossimo governo. No, non solo quello del Friuli, dove il leghista è candidato (favorito) governatore per il centrodestra. Ma dell'Italia intera. Nel senso che un successo verosimilmente ampio del centrodestra, con il Carroccio primo partito non potrà che rafforzare la richiesta di chi vede il centrodestra come l'asse centrale del prossimo esecutivo. E dovrebbe far tramontare il piano di Mattarella e Fico per un accordo tra i 5 Stelle e il pd, che oltre a essere la seconda e la tersa forza delle politiche del 4 marzo, lo sono state anche in Molise e lo saranno probabilmente anche in Friuli.

Se così non sarà, dice Fedriga in una intervista a Il Tempo, verrebbe esclusa dall'area di governo una parte di Paese che è maggioranza relativa e ha dimostrato il suo seguito anche in Molise. "Si aprirebbe una stagione di più tasse per tutti, ma con un flusso di denaro che prenderebbe la direzione del sud se dovesse passare il reddito di cittadinanza nel programma di quel governo. Ma io ho grande fiducia nel Presidente Mattarella e sono convinto che ai fini dell'orientamento per la composizione di un governo terrà in conto anche il risultato che uscirà dalle urne del Friuli".