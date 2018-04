In queste ore Matteo Salvini ha dovuto ingoiare l'amaro boccone di un dialogo aperto tra M5S e Pd per la formazione di un governo. Certo, la strada è ancora lunga e irta di ostacoli, primo fra tutti la direzione Pd che si terrà il 3 maggio. Però il dialogo in vista del "contratto" è partito. Il leader leghista, tuttavia, ha ancora alcune carte in mano e una di queste sono sicuramente le elezioni regionali che si terranno in Friuli domenica 29.

Lo scorso 4 marzo, alle politiche, il Carroccio e i % Stelle fecero quasi partita pari. Ma la Lega la spuntò comunque con un 25,8% contro un 24,6 dei grillini. Ora, il candidato del centrodestra, il leghista Massimiliano Fedriga, parte ampiamente favorito e un suo ampio successo, oltretutto sommato a quello del centrodestra in Moilise della settimana scorsa, non potrà non incidere sulla credibilità di un'operazione di governo targata Pd-5 Stelle. "Dopo il Molise, i 5 Stelle si prenderanno un'altra bella mazzata in Friuli venezia Giulia" ha annunciato trionfante Salvini.