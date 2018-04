Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, soprattutto se Forza Italia ne uscirà molto ridimensionata. Ci sarebbe anche un contratto di governo da scrivere assieme, scrive il Fatto quotidiano, tra il Carroccio, rappresentante formale di tutto il centrodestra, e il Movimento 5 stelle.

Il testo sarebbe però improponibile per Forza Italia per esempio per la legge sul conflitto di interessi. Punto che costringerebbe Silvio Berlusconi a mollare. E quindi a permettere a Salvini di governare con Di Maio. Gli emissari leghisti chiedono ai grillini di avere pazienza e di usare il buon senso visto che "non possiamo strappare d'improvviso con Berlusconi". E propongono altri quindici giorni di tempo.

Del resto lo stallo gioca a favore della Lega e le regionali in Friuli pure: un pessimo risultato del M5s sarà infatti usato da Salvini contro Di Maio.