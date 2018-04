Ministeri. Poltrone. Cadreghe, come dicono in milanese i comici Giovanni e Giacomo per cogliere in castagna il "terrone" Aldo in un loro famoso sketch. E' questo che vanno offrendo in giro i 5 Stelle alle controparti di turno. Altro che programmi e contratti. I posti prima di tutto.

Come se Palazzo Chigi fosse roba loro... I fedelissimi di Matteo Renzi, nelle ultime ore, hanno rivelato che "a Matteo hanno offerto veramente di tutto di più", compreso, pare appurato, il posto di ministro degli Esteri, che peraltro l'ex premier gradirebbe molto occupare in un prossimo esecutivo.

Ma anche Matteo Salvini da Trieste, dove sta chiudendo la campagna elettorale per Fedriga presidente in vista delle regionali in Friuli, ha detto dal palco le stesse cose, come riporta La Stampa: "Sono settimane che qualcuno mi propone ministeri su ministeri, ma io non tradisco per i ministeri" ha detto dal palco facendo riferimento al suo rapporto con Silvio Berlusconi, suggellato poi con un affettuoso abbraccio in pubblico dopo qualche giorno che i due leader del centrodestra n on si parlavano.