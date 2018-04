Friuli, affluenza al 18 per cento. Il candidato Fedriga alle urne: cosa può cambiare da domani

È del 18,07% l’affluenza alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia secondo il dato rilevato alle ore 12. Si sono recati alle urne 200.139 elettori su un totale di 1.107.415 di aventi diritto. La partecipazione maggiore a Udine, dove si vota anche per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale: a mezzogiorno si è recato alle urne il 19,35% degli aventi diritto. Nella circoscrizione di Trieste si registra invece l’affluenza più bassa, il 16,52%.

E a Trieste ha votato Massimiliano Fedriga, candidato presidente della coalizione di centrodestra, che si è presentato accompagnato dalla moglie Elena e dai due figli. Gli spogli cominceranno domani lunedì 30 aprile. E c'è molta attesa sui risultati. La vittoria del leghista Fedriga, dato per favorito rispetto a Sergio Bolzonello (centrosinistra, ex numero due di Debora Serracchiani e Alessandro Fraleoni Morgera (M5S), avrà un peso non indifferente per Matteo Salvini nei rapporti con gli alleati Forza Italia e Fratelli d’Italia e con il Movimento 5 stelle, per una eventuale trattativa.