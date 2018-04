Un'altra scoppola per Luigi Di Maio e il M5s. Dopo la sconfitta in Molise e la porta in faccia presa da Matteo Renzi e dal Pd, arriva dal Friuli Venezia Giulia la parola fine sulle ambizioni da premier del leader grillino: dopo lo spoglio dei voti delle regionali in 106 sezioni su 1.369, la Lega Nord è in testa con il 32,96% dei voti davanti a Pd (20,17%), Forza Italia (13,21%) e Movimento 5 stelle (8,55%). A livello di gruppi di liste, centrodestra al 59,90% e centrosinistra al 30,23%. Al di là del risultato "locale" che incoronerà il leghista Massimiliano Fedriga nuovo governatore dopo i 5 anni della dem Debora Serracchiani, è devastante la portata del risultato e il valore che di riflesso avrà sulla formazione del prossimo governo: Di Maio, dopo aver visto fallire la sua strategia dei due forni, ha perso anche la credibilità del partito vincente. Al contrario Matteo Salvini e la coalizione di centrodestra ha fatto il pieno e può rivendicare, di nuovo, di fronte al presidente Sergio Mattarella il diritto a ricevere un mandato. A quel punto, deciderà Salvini se obbligare Di Maio ad abbassare il capo oppure dichiarare il nulla di fatto e tornare tutti al voto, con la forza dei numeri dalla propria parte.