"Devo fare auto-critica". Debora Serracchiani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commenta la sconfitta in Friuli Venezia Giulia dove lei è stata governatrice e dove ha vinto il leghista Massimiliano Fedriga: "Abbiamo perso probabilmente perché io non mi sono ricandidata, ed è una scelta che pesa, perché ho avuto un'opposizione molto dura, perché ho fatto una riforma della Sanità, e si sa che quando si va a toccare la salute dei cittadini... Ho commesso degli errori". Poi prova a dire: "La Lega ha dilagato ma il Pd ha tenuto". Ma le fanno notare che non un voto perso dal M5s è andato ai dem.