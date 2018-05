"Quello che dice Giancarlo Giorgetti è in linea con la grammatica del voto degli italiani che hanno votato il centrodestra e punito le politiche del Pd", commenta Giovanni Toti ospite a Omnibus, su La7. "E oggi consegnare le chiavi al partito che è uscito sconfitto dalle urne sarebbe contraddire il voto degli italiani", aggiunge il governatore della Liguria. Quindi "Giorgetti fa un discorso lineare e condivisibile". Ma può essere Giorgetti premier? "Io non voglio tirare per la giacca il presidente Mattarella, sarà la Lega a dover indicare il suo esponente che in questo momento è Matteo Salvini. Dopodiché se non si riesce a fare questo bisogna fare una legge elettorale e tornare al voto. Ipotesi ormai sempre più concreta e reale".