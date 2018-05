Massimiliano Fedriga, la lezione ai 5 stelle: occhio a questo dato Di Maio. poi la bomba su Giorgetti...

"Secondo me il Movimento 5 stelle è andato male per le scelte politiche che stanno facendo a livello nazionale. Nell’opinione pubblica quando si è visto che il Movimento 5 Stelle puntava tutto su veti e controveti invece che pensare ai problemi concreti dei cittadini, credo ci sia stato un allontanamento". Massimiliano Fedriga, neo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ospite di Nicola Porro a 105 Matrix su Radio 105 ha asfaltato i pentastellati: "Noi abbiamo sempre detto Parliamo delle cose da fare perché è l'unica strada per trovare una sintesi. Se si continua con la strategia partitica, la gente si allontana ancora di più dalla politica. O noi diciamo ci sono queste cinque, dieci cose da fare che sono quelle che hanno chiesto i cittadini il 4 marzo e su quello troviamo dei punti e delle intese". E sottolinea: "La lega ha rinunciato alla presidenza della Camera, a quella del Senato, Salvini ha detto Non è una questione Salvini o non Salvini per la presidenza del Consiglio. Cosa si deve fare di più?".

E pur ribadendo "la stima infinita verso Giancarlo Giorgetti", "Salvini è il leader della coalizione che ha vinto le elezioni, lui è il leader indiscusso che ha portato i risultati che tutti veniamo. La Lega quando ero segretario a Trieste nel 2003 aveva l’1.2%. Adesso ha il 30%. E’ cambiato l’universo, il merito indiscusso è di Matteo Salvini".