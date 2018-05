Dunque Debora Serracchiani, dopo aver governato il Friuli Venezia Giulia per cinque anni, aver rinunciato a ricandidarsi scegliendo il Parlamento nazionale e venendo eletta per il rotto della cuffia, non esclude ora la possibilità di candidarsi come segretaria del Partito democratico. «Se ci sono le condizioni, non mi sottrarrò», ha detto. Considerato che in cinque anni, nella sua Regione, la Lega è passata dall’8,3% del 2013 al 34,9% di domenica scorsa, forse la Serracchiani farebbe meglio a candidarsi come segretaria della Lega.