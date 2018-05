Scoppia una grana imbarazzante per l'ex vicesegretario del Pd Debora Serracchiani. Ormai libera da ogni impegno politico, fuori dalla segreteria del partito e finito il mandato da governatore del Friuli Venezia Giulia, l'ex pasionaria piddina è tornata a fare il suo lavoro di avvocato nello studio legale di Udine, città nella quale si è trasferita ormai dal 1994. La Serracchiani è socia dello studio Businello, Virgilio, De Toma, come riporta il Giornale, specializzato in diritto del lavoro, meno però in diritti.

Uno dei soci della Serracchiani, l'avvocato Lorenzo Gennari, rappresenta il colosso delle pulizie Euro & Promos Fm Spa e lo scorso 27 aprile ha scritto al sindacato Fisascat-Cisl di Torino per esprimere tutto lo stupore dell'azienda che rappresentava a proposito dell'intenzione delle lavoratrici e dei lavoratori di scioperare. Nello studio della democraticissima Serracchiani insomma cadono dal pero quando vedono donne e uomini che esercitano uno dei diritti più elementari per chiedere condizioni di lavoro più dignitose, poi si chiedono che fine ha fatto l'elettorato di sinistra.

L'avvocato socio della Serracchiani nella lettera si spinge ben oltre lo stupore e arriva a dettare condizioni poco trattabili: "Vi diffidiamo dal proseguire nello sciopero, nell'eventualità in cui tale vostro comportamento dovesse causare danni alla società, gli stessi dovranno essere da voi risarciti". L'avvocato mette anche in dubbio tutto quello che denunciano i sindacati a proposito della "situazione di caos" nella gestione dell'appalto per la pulizia degli uffici postali. Insomma parole incredibili, proprio dal socio di chi si è sempre dichiarata a sostegno dei lavoratori e soprattutto lavoratrici.