"La formula più semplice in questo momento sarebbe riaffidare un mandato di pochi mesi a Gentiloni". Chi parla non è un piddino reduce dalla surreale direzione nazionale del partito, ma Roberto Maroni, leghista della prima ora, ex ministro dell'Interno del governo Berlusconi ed ex governatore della Lombardia, che poche settimana prima di correre per un secondo mandato al Pirellone ha fatto un "passo di lato", c'è chi dice per tornare a fare il ministro a Roma.

Lo fa in una intervista al Corriere della Sera in cui spiega che "l'obiettivo di un reincarico a Gentiloni sarebbe uno solo, quello di una nuova legge elettorale con il doppio turno e il premio di maggioranza al partito e non alla coalizione per poi tornare alle elezioni. Le do anche una data - profetizza Maroni - il 7 ottobre. Sarebbe davvero la nascita della Terza Repubblica, a quel punto".