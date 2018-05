Toto premier e ministri, siamo alla farsa grillina: spunta pure lei / Guarda

Il governo ancora non c'è, ma il toto-ministri grillino già impazzisce. Accanto a tre big che sperano in posti di peso come Alfonso Bonafede, Danilo Toninelli e Vincenzo Spadafora, salgono clamorosamente le quotazione di Laura Castelli. La deputata torinese, alla seconda legislatura, in questi ultimi giorni di trattative frenetiche con la Lega si è distinta per qualche uscita che ha creato scompiglio ("La legge sul conflitto d'interessi c'è", aveva assicurato sparigliando le carte) e ora alza la cresta. Secondo un retroscena del Tempo, la 31enne Castelli sarebbe in lizza per il posto da ministro della Difesa o sottosegretario all'Economia.