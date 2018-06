Pessime notizie per Giuseppe Conte. Filtra "delusione in Vaticano per le prime mosse di un Premier che gira con il santino di Padre Pio nel taschino ed è cresciuto a pane e porpore". A scriverlo, sul Tempo, è il benissimo informato Luigi Bisignani secondo cui Conte avrebbe fatto un errore molto grave, non sfuggito a San Pietro: "Non ha dedicato neanche una parola al Papa, alla Chiesa o alle radici cristiane dell'Europa, eppure nei sacri palazzi c'era grande attesa". D'altronde, nota ancora Bisignani, "era dai tempi di Romano Prodi che mancava un Presidente così vicino a molte eminenze". Il curriculum e le amicizie "sacre" coltivate fin dai tempi del collegio cattolico di Villa Nazareth parlano chiaro, per Conte. Ma quel che conta ora è il presente, e il futuro. Anche perché alle sue spalle ha due forze, Lega e M5s, non così vicine al mondo ecclesiastico (nonostante molti sforzi, anche recenti, dei rispettivi sherpa).