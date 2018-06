Prima la batosta elettorale del 4 marzo, seguita da sondaggi che non hanno fatto altro che testimoniare la gravissima difficoltà nell'intercettare consensi da parte di Forza Italia, scivolata secondo le ultime rilevazioni demoscopiche addirittura sotto la soglia del 10%. Poi il colpo delle deleghe attribuite nel governo Conte, con quelle alle telecomunicazioni che sono rimaste in mano al "nemico" Luigi Di Maio (sul quale in campagna elettorale Berlusconi ne aveva dette di ogni) dopo che Salvini gli aveva promesso che le avrebbe assegnate a un meno "ostile" leghista.

Lì, il timore è diventato un incubo vero e proprio: "Vogliono prendermi tutte le televisioni" avrebbe confidato ai collaboratori il Cav, che lunedì scorso è salito dalla Sardegna a Milano anche e soprattutto per parlare di tv con Matteo Salvini. Anche dopo i risultati dei ballottaggi delle amministrative di domenica, la campagna politica mediatica, comunque, non comincerà prima dell'autunno quando con i nuovi palinsesti Rete4 dovrebbe essere trasformata in una piattaforma all-news da schierare tutta in attacco, senza alcuna concessione ai format che nei mesi precedenti le politiche del 4 marzo avevano fatto la fortuna delle forze populiste, Lega e Movimento 5 Stelle.