Un Enrico Mentana da incorniciare quello che demolisce il galletto Emanuel Macron. Ecco il quadro politico secondo il direttore del TgLa7. "In questi giorni da mattatore assoluto Salvini non incontra il freno di nessun avversario politico", scrive Mentana su Facebook. "In compenso ogni giorno fa eco alle sue uscite - rendendolo inattaccabile - un alleato a sua insaputa, Emmanuel Macron". Sparando fesserie inenarrabili e offese a pioggia ostruisce la via a ogni obiezione, protesta o distinguo nei confronti del nostro ministro dell'interno". "Sarà la sindrome di Zidane?", conclude il giornalista.

