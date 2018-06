"Sono risultati derivanti dalla forza sul territorio della Lega". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, commenta il voto dei ballottaggi per le elezioni dei sindaci con la caduta delle storiche roccaforti rosse in Toscana, Emilia e Umbria, ospite a Omnibus, su La7.

"Già alle elezioni da Milano il Pd perse le roccaforti delle periferie a favore della Lega che guadagnò moltissimi voti. Il fatto che in città come Pisa e Siena", osserva la Ghisleri, "si sviluppi questo fenomeno è ancora più importante, significa che il territorio non è più predominato dai partiti classici, quelli che hanno fatto la storia come il Partito democratico e Forza Italia".

Il partito di Silvio Berlusconi, ricorda la sondaggista, "che nasce come una forza che viene tradotta da una forza territoriale commerciale su una forza politica. Questo non c'è più". E conclude, "se fate caso alle comunicazioni di Matteo Salvini non vederete mai una sua fotografia senza gente intorno". Il leader della Lega "ha una forza propulsiva molto importante. E la sua forza è la gente che lo circonda come quando nel 2015 Beppe Grillo presentò la sua forza politica".