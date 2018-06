Puntualissimo, come ogni lunedì, ecco il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana. Confermato il sorpasso della Lega ai danni del M5s: il Carroccio raggiunge il 29,7% dei consensi, in crescita di mezzo punto percentuale in una settimana, e come detto resta sopra ai grillini, che pure avanzano al 29,04%, in recupero di 4 decimali. Questo quanto emerge dalla rilevazione Swg. Il Pd resta stabile al 18,8% mentre arretra Forza Italia che scende all’8,4%, cedendo in soli sette giorni la bellezza dello 0,8 per cento. In calo anche Fratelli d'Italia, che scivola al 3,8%, in calo dello 0,3 per cento.