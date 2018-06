Tolleranza zero. E' quello che chiede Giorgia Meloni dopo aver visto i filmati dei carabinieri di Torino girati in un campo nomadi in cui si vedono i rom bruciare del non ben identificato materiale: "Guardate queste immagini relative al campo nomadi di strada Aeroporto a Torino, tra roghi tossici e camion rubati. Stop zone franche. È ora di chiudere definitivamente i campi nomadi! Siete d'accordo?".

Guardate queste immagini relative al campo nomadi di strada Aeroporto a Torino, tra roghi tossici e camion rubati. STOP zone franche. È ora di chiudere definitivamente i campi nomadi! Siete d’accordo?#TolleranzaZero pic.twitter.com/dqq3qVAIK9 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 27 giugno 2018