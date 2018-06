Ecco a voi il M5s. L'ultima idea? Dare 5mila euro ai rom per fargli aprire attività imprenditoriali. La trovata è di Laura Baldassarre, assessore ai Servizi sociali di Roma, che per includere i nomadi - proprio mentre Matteo Salvini ne chiede un censimento - vuole usare soldi pubblici. E parecchi. "Non serve l'approccio assistenzialista, non serve la ruspa", afferma la Baldassarre. E ancora: "Tra la ruspa del ministro Matteo Salvini e il mantenimento dello status quo, che sembra spinto da un certo mondo dell' associazionismo compreso quello cattolico, esiste una terza via sulla questione rom". Regalargli soldi, insomma. Dunque, l'assessore grillina si dice certa del fatto che "la strada che stiamo percorrendo porterà la legalità e anche inclusione nella società". Al Messaggero ha aggiunto: "Ecco perché stiamo attivando tutti gli strumenti possibili, compreso un contributo da 5mila euro per chi apre un'attività. Si tratta di accompagnamento al lavoro attraverso i centri di orientamento, una misura che abbiamo approvato un anno fa e che intendiamo potenziare".