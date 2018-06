Ancora una volta...non ha capito nulla. Lei è Alessia Morani, la piddina che punta il dito contro il governo affermando che non ha ottenuto "niente ma proprio niente" sui migranti. Come se chiudere i porti, smistare l'Aquarius, impuntarsi sulla Lifeline e ottenere almeno qualche promessa al Consiglio europeo (dopo aver sbattuto i pugni sul tavolo) fosse nulla. Da che pulpito, poi, da un'esponente di quel Pd che, in Europa, per anni ha solo e soltanto piegato la testa. Ma tant'è, la Morani tuona su Twitter, dove cinguetta quanto segue:

Ha ragione #Grillo, meglio estrarre a sorte i senatori se quelli scelti sono come #Toninelli che scrive che l’Italia è protagonista in Europa non avendo ottenuto NIENTE sui migranti. Ma proprio NIENTE #primagliungheresi https://t.co/ChZx40pZde 29 giugno 2018

Convinta lei...