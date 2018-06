Il popolo del web si è ritorto contro gli strateghi digitali del Movimento Cinque Stelle proprio sulla battaglia cruciale dell'abolizione dei vitalizi. Dalla pagina ufficiale del Movimento è misteriosamente scomparso un sondaggio sul piano del presidente della Camera Roberto Fico di ridurre le pensioni agli ex parlamentari.

"Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente - avevano scritto nel post su Facebook - e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. VOI DA CHE PARTE STATE?". Dopo circa quattro ore, il sondaggio però non va nella direzione sperata: sulle facce di politici vitaliziati come Fausto Bertinotti e Ciriaco De Mita compare un clamoroso 63%, mentre su quella più grande di Fico appena un 37%. Un sacrilegio inaccettabile, tanto che il post sarebbe scomparso misteriosamente, come mostrato in uno screenshot su centinaia di profili vicini al Pd.