La rivoluzione di Forza Italia sulla quale Silvio Berlusconi sta lavorando da tempo potrebbe cancellare per sempre il partito azzurro come lo conosciamo oggi. L'idea del Cav, riporta il Tempo, è di uscire dall'angolo in cui lo sta costringendo la rapida ascesa di Matteo Salvini, puntando sull'elettorato oggi meno rappresentato in parlamento: i mitologici moderati. Il nuovo partito berlusconiano quindi punta direttamente al centro, aprendosi alla società civile e con una nuova ondata di volti nuovi, con un mix di giovani ed esperti che arrivano dagli enti locali oggi nelle mani dei forzisti.

Da giorni si rincorrono appelli e sollecitazioni dei dirigenti azzurri perché Berlusconi torni a farsi sentire, dando una sterzata alla linea del partito apparentemente in coma. La risposta starebbe arrivando con una riorganizzazione radicale della struttura del partito, a partire dal nome che potrebbe diventare "Altra Italia", un soggetto politico saldamente ancorato al Ppe, ma sempre ben piantato nel centrodestra.