Tra i piddini come Debora Serracchiani non c'è più traccia del senso del pudore. Lo dimostra l'ultima sparata dell'ex presidente del Friuli Venezia Giulia che davanti al tradizionale raduno leghista a Pontida, si è spinta a paragonarlo alle adunate naziste a Norimberga: "Pontida non è ancora Norbimberga, ma può diventarlo, se la Lega prosegue sul crinale del nazionalismo, del conflito con l'Europa, col resto del mondo e anche con noi stessi".

La Serracchiani poi prosegue col suo spericolatissimo paragone ringraziando Salvini: "perché si limita a voler governare l'Italia solo per i prossimi 30 anni e non, bontà sua, per i mille anni previsti da un altro capo per un'altra nazione". Qualcuno chiami uno specialista, ma bravo.