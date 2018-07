Parte il contro alla rovescia sull'autonomia votata nei referendum in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha garantito una decisione del governo sul voto autonomista entro poche settimane: "Conto che entro l’estate il Consiglio dei ministri possa approvare ciò che Veneto e Lombardia ed Emilia-Romagna porteranno come richieste - ha detto Salvini - Al consiglio federale della Lega di oggi abbiamo parlato anche di autonomia. Ho sentito Zaia e ho incontrato il governatore Fontana. L’obiettivo è entro la fine di questo mese avere le idee chiare sulla strada più veloce da percorrere".

"E poi l’obiettivo - ha aggiunto il leader leghista - è dare seguito al voto di quasi sei milioni di cittadini italiani che in Veneto e Lombardia per ora e mi auguro domani in altre città italiane chiedono una politica più vicina ai territori". Al consiglio federale della Lega in via Bellerio ha partecipato anche il governatore lombardo, Attilio Fontana. Era presente anche il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. Fra i partecipanti pure Claudio Borghi, responsabile per i temi economici del Carroccio.