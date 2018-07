Passa al contrattacco, Matteo Salvini, e punta il dito contro la sinistra: "L'allarme razzismo è una invenzione della sinistra - afferma il ministro dell'Interno -, gli italiani sono persone per bene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città". La risposta di Salvini arriva al termine di una giornata dove altri casi di cronaca sono stati cavalcati da Pd, Repubblica e compagnia cantante per lanciare il presunto allarme-razzismo, il cui obiettivo è ovviamente Salvini. In provincia di Palermo un 19enne senegalese è stato pestato da quattro persone, al grido di "torna al tuo Paese". E, ovviamente, per i compagni la colpa è tutta da attribuire a Salvini e al presunto clima che avrebbe creato. Dunque, la risposta.