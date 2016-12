Apeptico Forschung und Entwicklung GmbH e Mediolanum Farmaceutici S.p.A. hanno firmato un Accordo di Collaborazione di Ricerca & Sviluppo e di Licenza per la molecola di Apeptico ’solnatide’. La solnatide è un peptide terapeutico sviluppato da Apeptico per l’attivazione della clearance alveolare, in procinto di entrare in fase clinica 2b nel trattamento di diverse patologie polmonari potenzialmente fatali. Secondo i termini dell’Accordo, Apeptico riceverà un pagamento in contanti iniziale, quale contributo ai costi di R&S, seguito da altri pagamenti legati all’avanzamento del progetto. Apeptico fornirà inoltre a Mediolanum il prodotto finito. In cambio, Mediolanum ottiene una licenza esclusiva per la solnatide in diversi mercati europei.

Commentando l’Accordo, Bernhard Fischer, amministratore delegato di Apeptico, ha dichiarato: “Siamo lusingati che questo progetto abbia potuto suscitare l’interesse di Mediolanum, una società farmaceutica europea estremamente dinamica. Sono certo che il know-how di Apeptico nel settore, unitamente alla visione e alle capacità commerciali di Mediolanum, costituiscano gli strumenti migliori per consentire a questa terapia innovativa di giungere nel modo più rapido possibile a tutti i pazienti che ne hanno ed avranno bisogno”. Da parte sua Alessandro del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, ha commentato: “Il 2016 è stato un anno estremamente fruttuoso per Mediolanum, particolarmente sul fronte R&D. Siamo felici di aver siglato questo accordo con Apeptico, un’azienda all’avanguardia dell’innovazione nella ricerca e sviluppo di peptidi terapeutici per patologie polmonari. L’aggiunta di solnatide alla nostra pipeline di sviluppo è in linea con la nostra continua ricerca di soluzioni innovative per la gestione di condizioni cliniche per le quali sussiste ancora un importante bisogno terapeutico non soddisfatto”.

Cristina Del Bono, direttore del Licensing e Business Development di Mediolanum, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di poter collaborare con Apeptico nel loro sforzo di sviluppare e portare al mercato una nuova opzione per il trattamento di pazienti affetti da Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS) e Insufficienza Primaria dell’Impianto (PGD) dopo trapianto polmonare, due condizioni potenzialmente fatali per le quali ad oggi non esiste alcuna cura soddisfacente. Oltre che nell’ARDS e nella PGD, la solnatide ha ricevuto la designazione di farmaco orfano dall’EMA anche nell’edema polmonare da alta quota (HAPE) e nell’ipoaldosteronismo potassico di tipo 1b, altre due condizioni estremamente severe. È il secondo accordo che Mediolanum conclude nell’area dei prodotti orfani; ciò conferma e consolida l’impegno e la volontà di Mediolanum di essere un attore importante anche in questo settore”. (MARTINA BOSSI)