Nasce in Italia il 31 dicembre 2016 la divisione di Sanofi specializzata in vaccini a uso umano. La nuova business unit si chiamerà 'Sanofi Pasteur' e gestirà anche nel nostro Paese e a Malta l’intero portfolio dei vaccini Sanofi, con due sedi, a Milano e a Roma. Tre le aree di intervento: prima infanzia e crescita, vaccini antinfluenzali e vaccini per i viaggi. Alla guida della nuova business unit Mario Merlo, nel ruolo di general manager, che ha detto: "Sono emozionato e motivato. Oggi dobbiamo proteggere e accrescere il valore della vaccinazione e la sua percezione. Il nostro impegno sarà rispondere alle esigenze di prevenzione delle persone, mentre affrontiamo questa sfida culturale. E lo faremo con umiltà, coraggio e passione".

Mario Merlo, general manager Sanofi Pasteur Italia e Malta, biologo molecolare, 44enne ligure ma torinese di adozione, è in Sanofi dal 1998. Ha ricoperto funzioni di crescente responsabilità fino a guidare la divisione Diabete come direttore e a diventare membro del leadership team di Sanofi in Italia nel 2013. Successivamente, ha diretto la divisione Cardiovascolare nell’ambito dell’attuale Business Unit Diabetes & Cardiovascular di Sanofi. Dal 2012 e per tutto il 2016 è stato membro della giunta esecutiva di Assobiomedica, federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono dispositivi medici alle strutture sanitarie italiane pubbliche e private. La nascita della Business Unit Sanofi Pasteur è conseguente alla chiusura ufficiale della joint venture Sanofi Pasteur MSD che sarà effettiva dal 31dicembre 2016.

Sanofi Pasteur è la divisione Vaccini di Sanofi. Grazie a più di un secolo di esperienza nella ricerca e nella produzione di vaccini di alta qualità, è oggi una delle principali realtà al mondo dedicata alla prevenzione di numerose patologie infettive che rappresentano ancora importanti sfide di salute pubblica. Investe più di 1 milione di euro al giorno in ricerca e sviluppo e permettendo la vaccinazione di oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo con più di un miliardo di dosi di vaccino l’anno. (PIERLUIGI MONTEBELLI)