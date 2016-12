Un uomo afflitto da un disturbo di personalità si trova a dialogare con il suo alter-ego allo specchio per cercare di ricostruire l’omicidio della sua fidanzata misteriosamente assassinata. In questo duello tra le sue due personalità emergono ricordi, in forma di flashback, sepolti nel suo inconscio che lentamente vanno a svelare la vicenda in un crescendo emotivo e di tensione. È questa la trama del film formazione ‘Echoes’, cortometraggio diretto da Andrea La Mendola e già vincitore di numerosi premi in prestigiose rassegne internazionali come il ‘Santa Monica Film Festival’ e i ‘Los Angeles Movie Awards’. La pellicola è online sul sito www.corsi-ecm-fad.it, messo a disposizione dal provider Ecm 2506 Sanità in-Formazione, in partnership con Consulcesi Club. Il cortometraggio è collegato al corso di Formazione a Distanza (Fad) destinato al personale medico dal titolo ‘Disturbo dissociativo dell'identità e situazioni di rischio’. In un contesto che vede l’Italia protagonista di un’autentica strage di donne (117 casi di femminicidio solo nel 2016), e dove il fenomeno dello stalking ha assunto dimensioni da vero e proprio allarme sociale (3,5 milioni di vittime secondo l’Istat), il corso non solo aiuta i medici a diagnosticare efficacemente la complessa casistica dei disturbi dissociativi, ma ribadisce il ruolo strategico dei camici bianchi nell’individuare e prevenire sintomi e segnali di un pericoloso stato patologico che può sfociare in feroci atti di violenza.

Il corso, articolato in cinque lezioni, offre una panoramica esaustiva sui disturbi dissociativi (a partire dal disturbo dissociativo dell’identità), illustrandone le manifestazioni più pericolose – quali, ad esempio, lo stalking – ed evidenziando le necessarie strategie di colloquio psichiatrico nonché le possibili terapie. Responsabile scientifico il professor Vincenzo Mastronardi, psichiatra e criminologo clinico, titolare della cattedra di Psicopatologia Forense presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Al termine delle lezioni è previsto un questionario finale che accerta la comprensione dei contenuti e assegna 6 crediti formativi ECM, utili a completare l’obbligo formativo in scadenza per tutti i medici il 31 dicembre 2016. ‘Echoes’ si aggiunge a una lista di produzioni che hanno già riscosso enorme successo tra i camici bianchi grazie a film selezionati in prestigiosi festival cinematografici, contribuendo a rendere Sanità in-Formazione il primo provider Ecm Fad in Italia, come ha di recente decretato il prestigioso Annuario della Sanità con la sua classifica ‘The Best Provider 2015 Ecm’. (EUGENIA SERMONTI)