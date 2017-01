Stiamo assistendo ad una deflazione generale del sistema sanitario. Questo è il punto centrale del 14° Rapporto annuale ‘Ospedali & Salute 2016’, realizzato come di consueto da Ermeneia e presentato a Roma, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, da Gabriele Pelissero, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop). Dalle analisi condotte e dal confronto con gli altri Paesi europei emerge un processo di deflazione da sottofinanziamento. Nel triennio 2012-2014, infatti, la spesa sanitaria pubblica risulta ancorata al 6,8% del PIL, mentre risulta in crescita quella degli altri Paesi G7 (8,2%). Anche la spesa ospedaliera pubblica complessiva è ferma nel nostro Paese al 3,9% del Pil. Esiste poi una deflazione da inefficienza della ‘macchina’ ospedaliera pubblica, in quanto quest’ultima non riesce a ‘liberare’ risorse, come invece potrebbe, qualora fosse in grado di rivedere in maniera significativa le proprie modalità organizzative e gestionali. Se ciò avvenisse, le risorse recuperate sarebbero investite per migliorare le strutture, le attrezzature e i servizi per i pazienti.

A tale proposito, quest’anno è stata effettuata una stima del valore dei possibili ‘sovraricavi’ (nel 13° Rapporto presentato l’anno scorso si erano stimati i ‘sovracosti’), con riferimento ad una voce specifica, quella delle attività ‘a funzione’, ovvero quelle attività assistenziali che non hanno una copertura a tariffa predefinita per DRG. La valorizzazione ‘reale’ è stata calcolata a partire da quanto riportato nei Conti Economici consuntivi 2015 di tutte le Aziende Ospedaliere del Paese e operando successivamente una stima sugli Ospedali a gestione diretta, in quanto la loro rendicontazione specifica è inclusa nel bilancio generale della ASL di riferimento, ma non è facilmente individuabile. La difficoltà dell’ospedalità pubblica nel fare un’effettiva ristrutturazione e riorganizzazione alimenta a sua volta una deflazione dovuta al trasferimento di oneri economici e normativi sul comparto ospedaliero privato accreditato nel suo complesso. È evidente che trasferire sistematicamente oneri economici aggiuntivi sulla componente privata finisce con l’innescare anche per quest’ultima un processo di erosione dei servizi forniti ai pazienti. Tali ‘sovraricavi’, prudentemente valutati, risultano compresi tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro per le 84 Aziende Ospedaliere, a cui si possono aggiungere tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro per i 360 Ospedali a gestione diretta. Ci troveremmo dunque davanti ad un valore complessivo compreso tra i 2,6 e i 3,2 miliardi di euro.

Esiste infine una deflazione da razionamento di fatto dei servizi offerti nell’ambito dell’ospedalità pubblica. La causa di questo fenomeno è riconducibile all’impatto generato dai provvedimenti di spending review, intrapresi nel quadro delle politiche di austerità degli ultimi 5 anni. Dal 2009 al 2014 si riduce il numero dei posti letto (-9,2%), il numero di ricoveri (-18,3%), delle giornate di degenza (-14,0%), del personale (-9,0% tra il 2010 e il 2014); dal 2009 al 2015, aumentano in parallelo gli oneri per gli utenti, con i ticket per le prestazioni che crescono del 40,6%, le visite intramoenia a pagamento presso gli Ospedali pubblici del 21,9% e i ticket per i farmaci del 76,7%. Tutto ciò ha spinto i pazienti a cercare soluzioni alternative presso le strutture private, accreditate e non; a ricorrere a strutture ospedaliere presenti in altre regioni rispetto a quella di residenza; addirittura a rimandare o a rinunciare alle cure. Dall’indagine condotta quest’anno sui caregiver emerge come il 16,2% delle famiglie italiane ha infatti rimandato una o più prestazioni nel 2016 (fenomeno che ha coinvolto tra 4 e 8 milioni di persone) e che il 10,9% delle famiglie ha invece rinunciato a curarsi, (con 2,7-5,4 milioni di persone interessate). Ed è proprio la rinuncia alle cure ad alimentare le preoccupazioni sul possibile peggioramento nel medio periodo dello stato di salute della popolazione, comportando delle ripercussioni negative non solo sull’outcome di salute dei cittadini, ma anche sui costi.

Mantenere un modello basato su un processo di tipo deflattivo negli anni finisce inevitabilmente per ipotecare il principio universalistico e solidale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Diventa perciò necessario procedere ad una ‘manutenzione straordinaria’ di quest’ultimo. La conseguenza è che bisognerà far crescere l’abilità delle strutture ospedaliere nel ‘fare di più e meglio con meno’, riuscendo così a liberare risorse oggi bloccate. Una maggiore trasparenza dei bilanci aiuterebbe a misurare il livello di efficienza delle diverse strutture all’interno del pubblico e tra strutture pubbliche e private accreditate. Gabriele Pelissero, presidente AIOP, sostiene che “Dopo anni di tagli e contrazione della crescita dell’intero sistema sanitario, quest’anno per la prima volta abbiamo intravisto qualche segnale di inversione di tendenza, ma ci sono ancora macigni ingombranti da eliminare, quali ad esempio il tentativo di limitare fortemente la mobilità interregionale e di conseguenza il diritto del paziente di scegliere liberamente il luogo di cura. Sarà necessario intraprendere un percorso evolutivo che conduca verso forme di Neo-Welfare, in cui far convergere le responsabilità e le risorse del pubblico con a fianco le responsabilità e risorse dei cittadini, delle aziende, del mondo della rappresentanza degli interessi e di quello del Terzo settore. Tutto questo, allo scopo di ridisegnare un sistema di protezione e promozione della salute che rispetti il principio universalistico e solidale, ma che sia anche compatibile con le condizioni che viviamo oggi e che vivremo domani”. (EUGENIA SERMONTI)