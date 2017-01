“I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) appena approvati dal Governo rappresentano un passo avanti importantissimo per il Paese – ci tiene a sottolineare il professor Domenico Alvaro della Società Italiana di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva (Sige), ordinario di Gastroenterologia presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università ‘Sapienza’ di Roma – una cosa estremamente importante, e debbo dire che onestamente questo ministro sta lavorando veramente bene: una cosa che aspettavamo da anni e che ora è giunta al traguardo della Corte dei Conti”.

Professore, parliamo delle malattie rare, patologie non certo diffusissime ma, se sommate, totalizzano numeri molto, molto importanti…

Le malattie rare sono primariamente definite nel loro insieme dall'epidemiologia, ovvero dalla loro bassa incidenza e prevalenza. Ne consegue che per singola malattia i pazienti sono pochi ma se sommiamo tutte le persone colpite dalle diverse malattie rare i numeri diventano significativi. In Italia esiste la cosiddetta lista delle malattie rare, che a dire il vero pone molti problemi soprattutto dal punto di vista assistenziale. Purtroppo nelle 560 pagine dei nuovi Lea la lista delle malattie rare è stata modificata, ma non di molto…

Che significa questo?

Ogni regione deve identificare nel proprio territorio dei centri di riferimento a cui affidare la gestione di queste particolari malattie, individuandoli sulla base del numero di pazienti che possono gestire, della qualificazione scientifica, delle attrezzature a disposizione e così via. Si tratta nella maggior parte dei casi delle strutture più importanti del territorio, ovviamente situate quasi sempre nel capoluogo di provincia: se un paziente del Lazio, per esempio, è affetto da una malattia rara a Frosinone o a Viterbo deve fare riferimento ai centri di Roma – che sono allocati al Bambin Gesù, al Policlinico Gemelli e e al Policlinico Umberto I° – con disagi facilmente immaginabili. Per ridurre questi disagi identificando ulteriori centri di riferimento e offrire ipotesi di soluzione ai problemi che di volta in volta si presentano, basterebbe che gli enti regolatori si rivolgessero alle società scientifiche, come la Società italiana di gastroenterologia (Sige) di cui faccio parte, che sono in grado di fornire elenchi di strutture che rispettino i parametri necessari e che non desiderano altro che condividere la propria esperienza e il proprio lavoro.

Cosa avviene se una patologia rara non è inserita nel famoso elenco?

In questo caso la situazione diventa veramente problematica. Per spiegarle meglio cosa avviene le posso fare l'esempio di una malattia del fegato veramente rara – la colangite biliare primitiva – che non compare nella lista malattie rare. Quest'assenza si traduce nell'impossibilità per il paziente di avere accesso alle esenzioni previste e nella ancora più grave impossibilità di entrare in contatto con i Centri specialistici dedicati – perché non esistono – e con i medici in grado di gestire le patologie epatiche rare. Per questo motivo sempre più spesso vediamo pazienti che se ne vanno in Francia, in Svizzera, in Austria. Una cosa che ci fa veramente ‘soffrire’, perché nelle patologie del fegato l’Italia - dove sono state individuate le transaminasi e si è messo a punto l'ago per fare la biopsia epatica - è uno dei paesi al livello Top nel mondo e spesso le strutture estere che attirano i nostri pazienti sono proprio quelle dove noi italiani andiamo a insegnare le nostre conoscenze.

A livello gastroenterologico quali patologie sono fuori dall’elenco?

Purtroppo ce ne sono parecchie, perché a livello del fegato nella lista delle malattie rare sono presenti solo la malattia policistica, la colangite sclerosante primitiva e le colestasi familiari – le cosiddette Pfic – mentre ne sono escluse tantissime altre: la colangite biliare primitiva, l'epatite cronica autoimmune, la sindrome di overlap, le malattie del IGg4...

Cosa propone di fare per ovviare a queste ‘assurdità’?

La soluzione migliore sarebbe quella di eliminare questa ‘lista delle malattie rare’ e inquadrare questo genere di patologie esclusivamente su base epidemiologica, considerando una malattia come ‘rara’ quando i numeri la definiscono ‘rara’, come già avviene in molti altri paesi dell'Unione Europea. A quel punto considerarla ed etichettarla come tale e far sì che chiunque soffra di una malattia rara possa ricevere lo stesso trattamento. (MATILDE SCUDERI)