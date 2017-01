Il professor Rocco Bellantone è stato nominato presidente della Sezione per la Ricerca sanitaria del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della Salute, con decreto ministeriale dello scorso 7 dicembre firmato dal ministro Beatrice Lorenzin. Succede al professor Mario Melazzini. La Sezione del Comitato tecnico scientifico dedicata alla Ricerca sanitaria, in particolare al controllo e alla verifica dei bandi per la ricerca del Ministero per la Salute, è composta da 5 esperti designati dal Ministero, 5 esperti designati dalla Conferenza Stato - Regioni e 11 esperti di età inferiore ai quarant'anni.

Il professor Rocco Bellantone, nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), è preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente della prima Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, massimo organo consultivo tecnico-scientifico nazionale, Membro della Commissione designata dal ministro Beatrice Lorenzin sullo studio della proposta di legge per la responsabilità professionale medica e presidente del Collegio dei Professori Universitari (Ordinari e Straordinari) di Chirurgia. È membro fondatore della European Society of Endocrine Surgery (Eses). (PIERLUIGI MONTEBELLI)