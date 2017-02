Il Gruppo SYNLAB, gruppo leader nella diagnostica medica in Italia e in Europa, ha acquisito il gruppo veneto Data Medica. L’acquisizione permetterà al gruppo di rafforzare la sua presenza in Veneto e consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership nell’offerta di servizi nel settore della diagnostica medica e di laboratorio. Eccellenza della sanità veneta e struttura ‘storica’ sul territorio, il Gruppo Data Medica, con 4 sedi a Padova, una a Chioggia e una a Cavarzere (VE), è una struttura autorizzata e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e svolge attività di laboratorio analisi, poliambulatorio, imaging e medicina del lavoro. Con un fatturato di circa 27 milioni di euro, circa 500 tra dipendenti e liberi professionisti tra medici, biologi, tecnici di laboratorio, infermieri e personale amministrativo, l’acquisizione del Gruppo Data Medica è da considerarsi strategica per il Gruppo SYNLAB, già presente in Veneto con le strutture Centro A. Fleming ed Exacta a Verona, il laboratorio di SYNLAB Veneto a Cerea (VR), e il laboratorio di genetica Geneticlab di Noventa Vicentina, oltre a 8 punti prelievo.

“Il nostro obiettivo – ha commentato Giovanni Gianolli, amministratore delegato del Gruppo SYNLAB Italia – è quello di continuare a crescere, consolidando la nostra presenza nel mercato del laboratorio e dei centri polidiagnostici proponendo costantemente soluzioni diagnostiche innovative per aumentare l’offerta di servizi ai pazienti, nella logica del one stop shop”. L’ingresso del Gruppo Data Medica nel network SYNLAB conferma la direzione intrapresa dall’azienda nella scelta di interlocutori affidabili, riconosciuti e profondamente radicati sul territorio per ampliare ulteriormente l’offerta e la gamma di soluzioni proposte al paziente, puntando sempre di più sulla proposta di un servizio integrato, unico e completo. Il Gruppo SYNLAB è presente nel mondo in oltre 30 paesi di 4 continenti con un fatturato che sfiora l’1,5 miliardi di euro, conta più di 13.000 dipendenti e circa 450 milioni di test erogati annualmente.

In Italia il Gruppo, con esclusione di Data Medica, vanta un fatturato di circa 170 milioni di euro, oltre 2.100 tra dipendenti e liberi professionisti, 22 milioni di analisi e più di 1 milione di prestazioni di polidiagnostico e imaging eseguiti nel 2016. Grazie all’acquisizione del Gruppo Data Medica, il Gruppo SYNLAB arricchisce ulteriormente la sua offerta diagnostica in Italia dove è presente con laboratori e centri polidiagnostici in 7 regioni italiane (Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Lazio, Campania, Emilia Romagna). (EUGENIA SERMONTI)