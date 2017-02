Dopo il grande successo delle scorse edizioni, grazie alla solidarietà di golfisti, campi da golf e prestigiosissimi partner extra settore, scende ancora una volta in campo, da sabato 18 febbraio fino al 10 settembre 2017, il circuito golfistico denominato ‘LO SWING AL SERVIZIO DELLA RICERCA’. Un progetto dedicato a tutti gli sportivi appassionati di golf, dove 18 tra i maggiori Golf Club italiani ospiteranno altrettante tappe del torneo che conta tra i suoi partner Air Mauritius, Bevande Futuriste e la collaborazione di PROMO PREZIOSI. Parte delle iscrizioni ai tornei sono devolute a favore di 'SOSTEGNO 70 ONLUS' con sede presso l’Unità Operativa di Pediatria Ospedale San Raffaele. Sostegno 70 Onlus (70 è il valore glicemico ideale di una persona sana) è l'associazione fondata nel 2001 da un gruppo di genitori di piccoli pazienti, affetti da queste patologie, che ha la sede presso l'Unità Operativa di Pediatria all'Ospedale San Raffaele, la cui equipe è diretta dal dottor Graziano Barera. L’Iperplasia Surrenalica Congenita (Sag) è una malattia ereditaria pediatrica che colpisce entrambi i sessi, causata da un difetto enzimatico che riguarda la sintesi degli ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali.

La consueta annuale iniziativa è volta a finanziare il progetto di ricerca Sag e Diabete Mellito tipo 1 per arrivare in tempi brevi a migliorare le attuali terapie e la vita dei piccoli pazienti affetti da queste patologie. Il ricavato del Trofeo permetterà di far progredire i progetti di ricerca e migliorare così la cura e quindi la vita di bambini ed adolescenti affetti. Le terapie, continuative ed impegnative, richiedono la somministrazione di farmaci salva-vita, più volte al giorno ed il sostegno economico contribuisce ad assicurare un insieme di preziosi servizi. Le attività di 'Sostegno 70' comprendono, oltre la ricerca scientifica, anche una serie di incontri formativi e di supporto psicologico, inclusi i progetti educativi, come i campi scuola. Ogni singola competizione si svolgerà sulla distanza di 18 buche stableford con due categorie : 1° e 2° netto di categoria - 1° Lordo – 1° Lady – 1° Senior. L’iscrizione al torneo si potrà effettuare direttamente presso ogni circolo. (MARTINA BOSSI)

Info e organizzazione tecnica: Eufemia Dinardo – 349 4201541