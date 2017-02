Nuova squadra e nuova organizzazione per l'Istituto superiore di sanità (Iss): a presentare il nuovo assetto sono Walter Ricciardi e Lino Del Favero, rispettivamente presidente e direttore generale dell'Iss, che hanno illustrato le numerose novità introdotte quest'anno all'interno del più grande istituto di sanità pubblica a livello europeo. L'area tecnica-operativa è stata riorganizzata nel rispetto della storia e dell’identità dell'Iss ma vedrà nuove competenze, espresse in sei dipartimenti, sedici centri nazionali, due centri di riferimento e un organismo notificato : accanto alle attività tradizionali di studio e ricerca, controllo e sorveglianza in materie come neuroscienze, malattie infettive, sicurezza alimentare, oncologia, ambiente o malattie cardiovascolari sono stati creati un centro di valutazione delle tecnologie sanitarie, uno per quelle innovative in sanità pubblica, un centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure, uno per la telemedicina, in modo da fornire indicazioni per supportare le scelte di ciò che è realmente efficace evitando sprechi e dispersioni di energie umane e finanziarie. Grande attenzione alla prevenzione con un centro interamente dedicato alla promozione della salute e un altro alle dipendenze patologiche. “Abbiamo disegnato un istituto coerente con la sua missione principale di tutelare la salute pubblica – dichiara Ricciardi – valorizzando le alte competenze di cui dispone, capaci di produrre in un anno oltre 12mila interventi tra controlli, valutazioni, pareri e ispezioni. Ma il nuovo istituto sarà in grado anche di investire sempre più risorse nella ricerca poiché è in crescita la previsione del finanziamento di progetti di ricerca scientifici: a fonte del finanziamento di 30 milioni di euro ottenuto lo scorso anno le entrate previste per il 2017 ammontano a circa 35 milioni. Questa è una delle nostre priorità perché è una ricerca pensata per tradursi in diagnosi e cura, a diventare tecnologia e a rappresentare uno strumento competitivo per la crescita economica del Paese”.

La ristrutturazione, pur sommando nuove competenze, è riuscita a eliminare molti duplicati. C’è stata una forte contrazione dei reparti che da 123 sono diventati 50 distribuiti in tutte le nuove strutture, aggregati secondo un disegno complesso ma coerente di funzioni trasversali. “Per conciliare la missione dell’Iss alla sostenibilità economica – afferma Del Favero – serviva una macchina più efficiente e più snella. Il nostro modello permetterà un recupero in termini di costi/benefici di circa due milioni l’anno, una cifra che reinvestiremo in salute, a vantaggio dei cittadini”. In questo nuovo contesto, l’Istituto, che nel 2016 ha gestito ben 119 progetti internazionali, riceverà per il 2017 circa 35 milioni di euro finanziamento per progetti di ricerca nazionali e internazionali. Per sfruttare al meglio tutte le possibilità di finanziamento delle attività di ricerca, l’Istituto si è dotato di un grant office che assisterà i ricercatori nel reperimento dei bandi di ricerca e supporterà i percorsi di brevettazione e di tutela della proprietà intellettuale. Fino ad oggi sono circa 78 i brevetti in possesso dell’Iss di cui 53 in condivisione con altri enti di ricerca e riguardano tecnologie per malattie infettive, tecnologie oncologiche, vaccinali o nuovi biomarker diagnostici. Se le attività di ricerca, controllo e sorveglianza rappresentano il cuore dell’attività dell’Istituto, sarà più marcata anche l’attenzione alla comunicazione e ai canali di dialogo e di informazione con gli utenti per promuovere la conoscenza medico-scientifica su aspetti fondamentali della salute pubblica. Rafforzati e presenti sui social network, i telefoni verdi dell’Iss rispondono a tutti coloro che hanno bisogno di un orientamento, si pensi al fumo e alle malattie a trasmissione sessuale che nell’ultimo anno hanno evaso dalle 500 alle 1000 chiamate al mese per indirizzare i cittadini su queste tematiche e anche il telefono verde patologie rare evade ogni mese oltre cento richieste di orientamento soprattutto da pazienti e famiglie ma non mancano richieste d’aiuto anche da parte degli stessi operatori sanitari. Qui di seguito l'elenco delle strutture che compongono la rinnovata area tecnico- scientifica e i rispettivi direttori:

Dipartimenti:

Dipartimento ambiente e salute diretto da Eugenia Dogliotti

Dipartimento malattie cardiovascolari endocrino-metaboliche immunomediate e invecchiamento diretto da Simona Giampaoli

Dipartimento malattie infettive diretto da Giovanni Rezza

Dipartimento oncologia e medicina molecolare diretto da Mauro Biffoni

Dipartimento neuroscienze diretto da Maurizio Pocchiari

Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica diretto da Umberto Agrimi

Centri nazionali

Centro nazionale aids diretto da Barbara Ensoli

Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci diretto da Carlo Pini

Centro nazionale dipendenze e doping diretto da Roberta Pacifici

Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure diretto da Primiano Iannone

Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica diretto da Paolo Lago

Centro nazionale malattie rare diretto da Domenica Taruscio

Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute diretto da Angela Spinelli

Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale diretto da Francesco Bochicchio

Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci diretto da Patrizia Popoli

Centro nazionale per la salute globale diretto da Stefano Vella

Centro nazionale sangue diretto da Giancarlo Liumbruno

Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore diretto da Rosa Draisci

Centro nazionale per la sperimentazione e il benessere animale diretto da Rodolfo Lorenzini

Centro nazionale health technology assessment diretto da Marco Marchetti

Centro nazionale telemedicina e nuove tecnologie assistenziali diretto da Antonio Bray

Centro nazionale trapianti diretto da Alessandro Nanni Costa

Centri di riferimento

Centro di riferimento per la medicina di genere diretto da Walter Malorni

Centro di fiferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale diretto da Enrico Alleva

Organismo notificato diretto da Roberta Marcoaldi

(MATILDE SCUDERI)