Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha ricevuto la certificazione Top Employers Italia 2017 per la sua eccellente gestione delle risorse umane. La ricerca indipendente condotta dal Top Employers Institute riconosce e documenta l’eccellenza dell’azienda nella gestione delle risorse umane grazie alla propria cultura d'impresa, alle opportunità di carriera e ai benefici offerti ai propri dipendenti. Merck ha raggiunto la prestigiosa Top Employers 2017 in Italia dimostrando il suo impegno nella crescita dei propri dipendenti. “La vera ricchezza della nostra azienda – ha dichiarato Francesco Luchi, Country HR Head Merck Italia – risiede nelle persone. Sono il capitale intellettuale e il talento, in particolare, a renderci unici in termini di innovazione, motivazione e determinazione al raggiungimento dei risultati. Per questo noi di Merck crediamo sia fondamentale offrire ai nostri dipendenti la possibilità di sviluppare al massimo il loro potenziale, riconoscendone e valorizzandone i talenti. Stiamo lavorando molto sulle competenze trasversali, le cosiddette soft skills, senza trascurare l’approfondimento su temi essenziali per un’azienda innovativa come la nostra: solo per fare un esempio, nel 2016 abbiamo lanciato un progetto di formazione sui temi digital e new media che ha coinvolto tutta la popolazione aziendale, riscuotendo grande apprezzamento e partecipazione”.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un traguardo molto importante – ha affermato Antonio Messina, a capo del business biofarmaceutico di Merck in Italia – a testimonianza di come le persone siano per noi il fulcro di tutte le attività della nostra azienda. Il nostro impegno è volto a costruire un ambiente di lavoro inclusivo ed un clima aziendale motivante. Questo fa sì che ciascun dipendente si senta parte di qualcosa di unico, e contribuisca in maniera sostanziale al raggiungimento della mission aziendale: fare una reale differenza nella vita dei pazienti”. La ricerca internazionale annuale svolta dal Top Employers Institute riconosce le migliori aziende in tutto il mondo tra quelle che offrono condizioni di eccellenza ai propri dipendenti, sviluppano il talento a tutti i livelli dell'organizzazione e si impegnano ad ottimizzare continuamente i processi lavorativi. Oltre alla certificazione in Italia, Merck è tra le aziende di eccellenza che hanno ottenuto l'esclusiva certificazione Top Employers Europe 2017. La società ha ricevuto infatti la certificazione in nove Paesi europei: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Turchia e Regno Unito.

Fondamentale, nel processo definito da Top Employers, è che le imprese partecipanti soddisfino gli elevati standard richiesti dalla ricerca al fine di ottenere la certificazione. La ricerca indipendente ha verificato le condizioni di lavoro messe in atto da Merck per i propri dipendenti in tutti i Paesi certificati consentendo all’azienda di guadagnarsi l’ambito posto tra un gruppo selezionatissimo di Top Employers certificati. L'Istituto Top Employers ha accuratamente valutato le condizioni di lavoro Merck sulla base dei seguenti criteri:

Talent Strategy

Workforce Planning

On-boarding

Learning & Development

Performance Management

Leadership Development

Career & Succession Management

Compensation & Benefits

Culture