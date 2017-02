Per sensibilizzare la popolazione italiana sul diabete mellito di tipo 2 e diffondere informazioni dettagliate su questa patologia la Società italiana di diabetologia (Sid) e la fondazione 'Diabete ricerca' hanno organizzato una mini-maratona non competitiva dal titolo 'Corri, cammina, parla e sostieni la ricerca sul diabete' che si terrà a Riccione il 13 marzo 2017. L'iniziativa - giunta ormai alla sua quinta edizione - servirà non solo a creare un'occasione per conoscere meglio come è possibile sconfiggere questa malattia ma permetterà anche di mettere in pratica alcune delle pratiche di prevenzione correndo e camminando.

Tra le varie forme di diabete il diabete mellito di tipo due - che costituisce circa il 90 per cento dei casi registrati di questa malattia ed è caratterizzato da un incremento dei livelli di glucosio del sangue che si sviluppa principalmente nei soggetti obesi o sovrappeso che superano i 40 anni d'età - è la più comune e conosciuta tanto da essere spesso indicata come 'il diabete' per antonomasia. Paradossalmente è anche il tipo di diabete che si potrebbe evitare con maggiore facilità adottando misure semplici ma efficaci: una quotidiana attività fisica moderata, il monitoraggio della quantità e della qualità del cibo, una certa attenzione al peso, e soprattutto la consapevolezza dell’importanza di preservare il nostro stato di salute. Malgrado il poco impegno che richiederebbe seguire queste indicazioni ad oggi il diabete mellito di tipo 2 affligge quasi 4 milioni di persone solo nel nostro paese.

Nei giorni immediatamente precedenti alla mini-maratona, l'11 e il 12 marzo, verrà istituito un presidio di 'Diabete ricerca' sul Viale Ceccarini, presso il quale sarà possibile iscriversi all'iniziativa dando un piccolo contributo alla ricerca in diabetologia. L'iscrizione è possibile anche online. (MATILDE SCUDERI)