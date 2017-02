Un padre, un figlio adolescente e una malattia rara, la sclerosi tuberosa: questi sono i protagonisti del cortometraggio diretto da Maurizio Rigatti 'L’agnellino con le trecce', che racconta le difficoltà del fornaio Michele e di suo figlio, Luca, affetto da sclerosi tuberosa e alle prese con i turbamenti tipici dell’adolescenza: i primi amori, i problemi a scuola, la difficoltà di farsi accettare dai coetanei, spesso insensibili e addirittura crudeli nei confronti di chi è malato. «Ma noi siamo più forti», dice sorridendo il genitore che, animato dalla forza dell’amore paterno, troverà il coraggio di affrontare a viso aperto i persecutori di suo figlio.

Tra gli attori presenti nella pellicola, volti noti del cinema e della televisione: Nino Frassica, celebre comico, Enrico Ianniello, protagonista di alcune delle più popolari fiction italiane, tra cui 'A un passo dal cielo' a fianco di Terence Hill, e il giovanissimo Gianluca Grecchi, che nel corso della sua carriera ha già lavorato con Beppe Fiorello, Claudio Amendola, Gerry Scotti e Fausto Brizzi. Un vero e proprio parterre di stelle per parlare senza pregiudizi di sclerosi tuberosa, una malattia genetica rara - è la seconda sindrome neuro-cutanea per frequenza dopo la neurofibromatosi di tipo 1 - ed è caratterizzata dallo sviluppo di numerosi tumori benigni in diversi organi, in particolare pelle cervello e reni. Il film è stato reso disponibile online gratuitamente dal provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in partnership con Consulcesi Club sul sito www.corsi-ecm-fad.it, dove i medici se ne potranno avvalere come film formazione.

Abbinato al film formazione, in occasione della X Giornata mondiale delle malattie rare, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione ha lanciato anche il corso Formazione a distanza (Fad) dal titolo 'La Sclerosi tuberosa. Storia, diagnosi, gestione e novità di trattamento', per aiutare i medici ad affrontare questa patologia, che colpisce 1 bambino su 6.800 di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Il corso è articolato in 3 video-lezioni, in cui è proprio uno degli interpreti principali de 'L’agnellino con le trecce' a guidare i medici nell’apprendimento: Riccardo Zinna, attore di cinema e teatro che ha già lavorato con grandi maestri quali Toni Servillo e Gabriele Salvatores, attualmente sugli schermi di Rai 1 con la serie dagli ascolti record 'I bastardi di Pizzofalcone'. Responsabile scientifica del corso Romina Moavero, neuropsichiatra infantile presso l’Università Tor Vergata di Roma; al termine delle lezioni, è previsto un questionario finale che accerta la comprensione dei contenuti e assegna 3 crediti formativi ECM. 'L’agnellino con le trecce' si aggiunge all’ampio catalogo di Film formazione offerti dal provider ECM 2506 Sanità in-Formazione: una lista di produzioni che hanno già riscosso enorme successo tra i camici bianchi grazie a film selezionati in prestigiosi festival cinematografici. (MATILDE SCUDERI)