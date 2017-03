Lo studio Flame, pubblicato l'anno scorso sul New England Journal of Medicine, ha aperto la via ad una nuova gestione delle riacutizzazioni nei pazienti che soffrono di Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), una malattia cronica dell'apparato respiratorio che ad oggi colpisce 210 milioni di persone nel mondo – di cui almeno tre milioni nel nostro paese – ma la cui incidenza sembra destinata ad aumentare in futuro, tanto che nel 2030 potrebbe essere la terza causa di morte a livello globale. La Bpco è caratterizzata da un’ostruzione persistente e progressiva delle vie aeree, che non solo compromette la qualità della vita di chi ne soffre ma causa anche un sensibile aumento dei costi socio-sanitari indispensabili per la sua gestione. Analisi recenti indicano che riguarda persone anche al di sotto dei 65 anni, nonostante il luogo comune secondo cui si manifesta in età avanzata. Diagnosi differenziale, metodiche diverse dalla spirometria, approccio terapeutico sulla gestione delle comorbilità complesse come lo scompenso cardiaco nel paziente Bpco, individuazione e assunzione regolare della terapia farmacologica, insieme al mantenimento di una regolare attività fisica, consentono al paziente di mantenere una migliore qualità della vita. Grandi passi sono stati compiuti dalla ricerca per giungere a questi traguardi: oggi il trattamento fondamentale della Bpco è la broncodilatazione, secondo quanto riportato nelle raccomandazioni nazionali ed internazionali. L’associazione di due principi attivi – indacaterolo e glicopirronio, in un’unica formulazione - da assumere una volta al giorno attraverso lo stesso inalatore – consente un’azione che si sviluppa contemporaneamente con significativi vantaggi nell’efficacia terapeutica e nell’aderenza al trattamento da parte dei pazienti stessi.

Come sottolinea Francesco Blasi, professore ordinario di malattie dell’apparato respiratorio dell’Università degli studi di Milano “la duplice broncodilatazione indacaterolo/glicopirronio agisce sulla qualità di vita del paziente. La Bpco è una condizione patologica gravata da due problemi fondamentali per il paziente, la difficoltà ad eseguire attività fisica e le riacutizzazioni che aggravano acutamente le condizioni del paziente. La broncodilatazione, riducendo l’intrappolamento dell’aria nel sistema respiratorio, consente al paziente di respirare a volumi toracici più bassi e quindi fa si che ci sia più riserva respiratoria per compiere lo sforzo, con miglioramento della performance del paziente. Dall’altra parte il recente studio Flame dimostra come la duplice broncodilatazione, ottenuta combinando farmaci a lunga durata d’azione che agiscono sui due sistemi fondamentali di controllo della broncocostrizione, sia associata ad una significativa riduzione delle riacutizzazioni moderate e gravi con un potenziale importante impatto nella storia naturale della malattia”.

Quello della Bpco è stato uno dei numerosi temi affrontati durante l'evento annuale Nowair – New opportunities and winning approaches in respiratory disease, organizzato con la sponsorizzazione di Novartis per ribadire l’impegno che la contraddistingue nella ricerca e negli studi in ambito respiratorio. (MATILDE SCUDERI)